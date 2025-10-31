Kim Kardashian gibt selbst zu, dass sie sich häufig mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Bild: keystone

Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa

«Ja, wir waren schon auf dem Mond»: Nasa-Chef Sean Duffy widerspricht auf X Kim Kardashians Behauptung, die Mondlandung habe nie stattgefunden.



Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian hat in der neusten Folge von «The Kardashians» für Aufruhr gesorgt. In der am Donnerstag ausgestrahlten Episode hinterfragte sie die Mondlandung und zeigte gleichzeitig ihr Interesse an Verschwörungstheorien.

In der Folge erwähnt Kim Kardashian einen Artikel, in dem Buzz Aldrin über den erschreckendsten Moment der Mondexpedition sprechen soll. Aldrin war der zweite Mensch, der nach Neil Armstrong den Mond betrat. Im zitierten Artikel steht angeblich das folgende Zitat von Aldrin: «Es gab keinen erschreckenden Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte erschreckend sein können, aber es war es nicht, weil es nicht passiert ist.» Wo genau dieses stehen soll, bleibt unklar.



Kurz darauf sagt Kardashian in einem Interview, dass sie sich sehr oft mit Verschwörungstheorien beschäftige. Anschliessend erzählt sie einem Produzenten, dass sie definitiv denke, die Mondlandung habe nie stattgefunden.

Nasa-Chef kontert und ladet Kardashian ein

Kurz nach der Ausstrahlung schrieb Nasa-Chef Sean Duffy auf X in einem Post, in dem er Kardashian markierte: «Ja, wir waren schon auf dem Mond… 6 Mal! Und noch besser: Nasa Artemis kehrt unter der Führung von Präsident Donald Trump zurück. Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen – und dieses werden wir auch gewinnen.»



Kardashian reagierte auf den Post und wollte mehr über die Artemis-Mission sowie den Kometen 3I Atlas erfahren. Der NASA-Chef erklärt ihr daraufhin die Bedeutung des Projektnamens und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: «Keine Aliens. Keine Gefahr für das Leben hier auf der Erde.»



Weiter schreibt er, dass er ihre Begeisterung für die Artemis-Mission zum Mond liebe, und nutzte die Gelegenheit, Kardashian zum bevorstehenden Artemis-Start am Kennedy Space Center einzuladen. Ob sie die Einladung angenommen hat, ist bisher nicht bekannt. (fak)