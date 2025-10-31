wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
USA

Kim Kardashian: NASA widerspricht nach falscher Aussage über Mondlandung

Kim Kardashian arrives at the premiere of &quot;All&#039;s Fair&quot; on Thursday, Oct. 16, 2025, at DGA Theater Complex in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Kim Kardashian
Kim Kardashian gibt selbst zu, dass sie sich häufig mit Verschwörungstheorien beschäftigt.Bild: keystone

Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa

«Ja, wir waren schon auf dem Mond»: Nasa-Chef Sean Duffy widerspricht auf X Kim Kardashians Behauptung, die Mondlandung habe nie stattgefunden.
31.10.2025, 10:5231.10.2025, 10:52

Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian hat in der neusten Folge von «The Kardashians» für Aufruhr gesorgt. In der am Donnerstag ausgestrahlten Episode hinterfragte sie die Mondlandung und zeigte gleichzeitig ihr Interesse an Verschwörungstheorien.

In der Folge erwähnt Kim Kardashian einen Artikel, in dem Buzz Aldrin über den erschreckendsten Moment der Mondexpedition sprechen soll. Aldrin war der zweite Mensch, der nach Neil Armstrong den Mond betrat. Im zitierten Artikel steht angeblich das folgende Zitat von Aldrin: «Es gab keinen erschreckenden Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte erschreckend sein können, aber es war es nicht, weil es nicht passiert ist.» Wo genau dieses stehen soll, bleibt unklar.

Kurz darauf sagt Kardashian in einem Interview, dass sie sich sehr oft mit Verschwörungstheorien beschäftige. Anschliessend erzählt sie einem Produzenten, dass sie definitiv denke, die Mondlandung habe nie stattgefunden.

Nasa-Chef kontert und ladet Kardashian ein

Kurz nach der Ausstrahlung schrieb Nasa-Chef Sean Duffy auf X in einem Post, in dem er Kardashian markierte: «Ja, wir waren schon auf dem Mond… 6 Mal! Und noch besser: Nasa Artemis kehrt unter der Führung von Präsident Donald Trump zurück. Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen – und dieses werden wir auch gewinnen.»

Kardashian reagierte auf den Post und wollte mehr über die Artemis-Mission sowie den Kometen 3I Atlas erfahren. Der NASA-Chef erklärt ihr daraufhin die Bedeutung des Projektnamens und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: «Keine Aliens. Keine Gefahr für das Leben hier auf der Erde.»

Weiter schreibt er, dass er ihre Begeisterung für die Artemis-Mission zum Mond liebe, und nutzte die Gelegenheit, Kardashian zum bevorstehenden Artemis-Start am Kennedy Space Center einzuladen. Ob sie die Einladung angenommen hat, ist bisher nicht bekannt. (fak)

Mehr zu Kim Kardashian:

«Kleines Aneurysma» bei Kim Kardashian gefunden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kühe sind sehr soziale Tiere. Gegenseitiges Lecken stärkt die Beziehung und wirkt beruhigend.
1 / 5
Kühe sind sehr soziale Tiere. Gegenseitiges Lecken stärkt die Beziehung und wirkt beruhigend.
quelle: four paws
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
4
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Neuer Name für Luzerns Stadion bekannt +++ Golubic im Halbfinal
US-Chatbots künftig mit Beschränkungen für Minderjährige
Die US-Entwicklerfirma Character Technologies kündigt umfassende Änderungen an, um Jugendliche bei der Interaktion mit ihren KI-Chatbots von Character.AI besser zu schützen. Nutzern unter 18 Jahren solle es künftig nicht mehr möglich sein, unbegrenzte Chat-Gespräche mit den von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugten Charakteren zu führen, teilte das Unternehmen mit.
Zur Story