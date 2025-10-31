ZSC-Verteidiger Ustinkov wechselt zu den Lakers +++ SCB bestätigt Barandun-Zuzug

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.

ZSC-Verteidiger Ustinkov wechselt zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden einen Zuzug für die kommende Saison. Der junge Verteidiger Daniil Ustinkov wechselt von den ZSC Lions ans andere Ende des Zürichsees.

Der 19-jährige Schweizer U20-Internationale mit russischen Wurzeln galt vor einem Jahr als aussichtsreicher Kandidat im NHL-Draft, wurde dann aber überraschend nicht berücksichtigt. Seit seinem Debüt in der National League im Februar 2023 bestritt Ustinkov 45 Partien für die ZSC Lions in der höchsten Schweizer Liga. Vorwiegend kam er aber für das Farmteam GCK Lions in der Swiss League zum Einsatz.

Bei den Rapperswil-Jona Lakers unterschrieb Ustinkov einen für zwei Saisons gültigen Vertrag. (sda)

Barandun ab nächster Saison beim SC Bern

Die Verantwortlichen des SC Bern planen bereits über die laufende Meisterschaft hinaus. Sie verpflichten, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, den 25-jährigen Verteidiger Davyd Barandun vom HC Davos für die kommenden drei Saisons.

Der gebürtige Ukrainer Barandun durchlief die Nachwuchsabteilungen beim EHC St. Moritz und beim HC Davos, mit dem er in der Saison 2018/19 in der National League debütiert hat. Dem Kader des HCD gehört er seit nunmehr sechs Jahren an. (abu/sda)

Nicolas Petan verlässst Ambri per sofort

Erst im Sommer wechselte Nicolas Petan zu Ambri-Piotta. Wie die Tessiner mitteilen, wünschte sich der Kanadier aus persönlichen Gründen eine Vertragsauflösung.

Der langjährige NHL-Spieler konnte bei Ambri in 15 Einsätzen ein Tor erzielen und drei weitere Treffer vorbereiten. Vor seinem Engagement bei den Biancoblu stand Petan in der KHL bei Bars Kasan unter Vertrag. (riz)

Die Zeit von Nicolas Petan bei Ambri ist vorbei. Bild: keystone

Gross bleibt beim HC Davos

Nico Gross bleibt drei weitere Saisons bei National-League-Leader Davos. Dies vermeldet der HCD am Mittwochmorgen. Der 25-jährige Engadiner steht seit 2024 für die Bündner auf dem Eis.

Zuvor trug Gross das Trikot vom EV Zug. Beim EVZ wurde der Verteidiger zweimal Schweizer Meister. In der laufenden Spielzeit sammelte er bisher einen Skorerpunkt. (riz)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...