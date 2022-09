US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Armenien eingetroffen

Zuvor hatten Armenien und Aserbaidschan bereits in den 1990er Jahren einen Krieg um die Region Berg-Karabach geführt. In den Konflikten zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken hat immer wieder Russland eine Vermittlerrolle gespielt.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Gefechte zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Samstag zu einem dreitägigen Besuch in Armenien eingetroffen.

Unwetter in Italien: Suche nach drei Vermissten am Samstag fortgesetzt

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

Indien siedelt wieder Geparden an – acht Tiere angekommen

Vor rund sieben Jahrzehnten sind die letzten in Indien lebenden Geparden gestorben - nun versucht das Land, die Raubkatzen wieder anzusiedeln. Acht Geparden aus Namibia kamen am Samstagmorgen (Ortszeit) mit einem Flugzeug auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gwalior in indischen Bundesstaat Madhya Pradesh an, wie die indische Nachrichtenagentur ANI berichtete.