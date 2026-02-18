Nebel-1°
US-Vizepräsident Vance: Europa «sabotiert» sich selbst

In der Debatte über eine Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hat US-Vizepräsident JD Vance betont, dass die Staaten jenseits des Atlantiks sich aus seiner Sicht selbst stark schaden.
18.02.2026, 03:4618.02.2026, 03:46

«Es ist nicht so, dass wir unsere Verbündeten nicht respektieren. Es ist vielmehr so, dass sie sich selbst vielfach sabotieren», sagte er im Interview des US-Senders «Fox News». Vance beteuerte dabei, die US-Regierung wünsche sich ein erfolgreiches Europa mit einer starken Wirtschaftsleistung.

U.S. Vice President J.D. Vance speaks to the media before boarding Air Force Two upon departure for Azerbaijan, at Zvartnots International Airport in Yerevan, Armenia, Tuesday Feb. 10, 2026. (Kevin La ...
JD Vance passt Europas politische Ausrichtung nicht.Bild: keystone

Mit Blick auf Probleme zwischen beiden Seiten des Atlantiks sagte Vance, dass es nicht daran liege, dass die USA Europa nicht «mögen». Allerdings habe es Druck durch die Regierung von Donald Trump gebraucht, damit die Nato-Verbündeten etwa ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und in den Grenzschutz zur Eindämmung des Zuzugs von Migranten investieren. «Wir haben also grosse Fortschritte erzielt, aber offen gestanden wünschen wir uns von unseren europäischen Verbündeten deutlich mehr», sagte Vance weiter. (sda/dpa)

