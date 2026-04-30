sonnig
DE | FR
burger
International
USA

Roger Sweet: Schöpfer der Actionfigur He-Man mit 91 Jahren gestorben

Roger Sweet: Schöpfer der Actionfigur He-Man mit 91 Jahren gestorben

Der amerikanische Spielzeug-Designer Roger Sweet, der in den 1980er Jahren unter anderem die Actionfigur He-Man schuf, ist tot.
30.04.2026, 07:1930.04.2026, 07:19

Ihr an Demenz erkrankter Mann sei am Dienstag friedlich gestorben, teilte seine Ehefrau Marlene Sweet der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 91 Jahre alt.

roger sweet he-man
Roger Sweet wurde 91 Jahre alt.Bild: x

Knapp zwei Jahrzehnte arbeitete Sweet in der Designabteilung des US-Spielzeugherstellers Mattel. Als Mitte der 1970er Jahre die Konkurrenz mit Star-Wars-Actionfiguren grossen Erfolg hatte, suchte Sweet nach einer neuen Hit-Figur. Zusammen mit dem Designer Mark Taylor entstand die Figurenserie Masters of the Universe um das blonde Muskelpaket He-Man. Auf die Spielzeugfiguren, die 1982 den Markt eroberten, folgten Cartoon-Serien, Videospiele und Filme.

Bald kämpft der muskulöse Superheld wieder auf der grossen Leinwand. Der Spielfilm «Masters Of The Universe» soll Anfang Juni in die Kinos kommen. Darin spielt der Brite Nicholas Galitzine den Prinzen Adam, der eines Tages das Zauberschwert findet, mit dessen Hilfe er Superkräfte erlangt und zum mächtigsten Mann des Universums wird – zu He-Man. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump lässt Truppenabzug aus Deutschland prüfen – das Wichtigste in 5 Punkten
Donald Trump hat angekündigt, dass die USA eine Truppenreduzierung in Deutschland prüfen. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen. Eine Übersicht.
Die USA prüfen nach Aussage von Präsident Donald Trump konkret eine Reduzierung ihrer Truppen in Deutschland. Eine Entscheidung solle in Kürze getroffen werden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Ankündigung folgt auf Trumps Tirade gegen den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, weil dieser sich zuvor kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäussert hatte.
Zur Story