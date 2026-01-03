recht sonnig-2°
Maduro in New York angeklagt: Das wird ihm vorgeworfen

Maduro in New York angeklagt: Das wird ihm vorgeworfen

03.01.2026, 14:34

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Ihnen werden Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, wie Bondi auf der Plattform X mitteilte.

Konkret werden Maduro demnach unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt. «Sie werden sich schon bald vor amerikanischen Gerichten auf amerikanischem Boden der vollen Härte der amerikanischen Justiz stellen müssen», schrieb Bondi weiter. Sie bezeichnete Maduro und dessen Ehefrau als «mutmassliche internationale Drogenhändler».

Am frühen Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social einen grossangelegten Angriff auf Venezuela bestätigt. US-Eliteeinheiten hatten dabei Maduro und dessen Ehefrau festgenommen und ausser Landes gebracht. Für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) kündigte er eine Pressekonferenz mit weiteren Details an.

Trump Venezuela

Venezuelas autoritärer Staatschef Maduro wirft den USA schon lange vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl 2024 erkannte die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmässigen Staatschef an. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Liveticker
Milei feiert Maduros Festsetzung +++ Schweiz ruft zur Einhaltung des Völkerrechts auf
