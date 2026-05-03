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Trump will Truppenstärke in Deutschland um mehr als 5000 Mann reduzieren

Trump: Truppenstärke in Deutschland wird «um weit mehr» als 5000 Soldaten reduziert

US-Präsident Donald Trump hat den Abzug von US-Soldaten aus Deutschland bekräftigt. Er soll noch deutlicher ausfallen, als ursprünglich angekündigt.
03.05.2026, 05:2603.05.2026, 05:26

«Wir werden (die Truppenstärke) stark reduzieren, und zwar um weit mehr als 5000», sagte er auf dem Flughafen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf eine entsprechende Reporterfrage. Am Freitag hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Er solle in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein.

President Donald Trump talks to reporters before he boards Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Fla., Saturday May 2, 2026, en route Miami. (AP Photo/Matt Rourke) Dona ...
Donald Trump lässt US-Truppen aus Deutschland abziehen.Bild: keystone

Derzeit sind rund 39'000 Soldaten in Deutschland stationiert. Das US-Verteidigungsministerium machte deutlich, die Abzugs-Entscheidung folge einer Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung.

Trump hatte erst kürzlich angekündigt, einen solchen Schritt zu prüfen. Zuvor richtete er Kritik an den deutschen Kanzler Friedrich Merz (CDU), nachdem dieser sich kritisch zum US-Krieg gegen den Iran geäussert hatte.

Trump lässt Truppenabzug aus Deutschland prüfen – das Wichtigste in 5 Punkten

In Europa gibt es seit Jahrzehnten Dutzende grosse US-Militärstützpunkte. Bei Einsätzen der Amerikaner etwa im Nahen Osten sind sie von grosser Bedeutung. In Deutschland gehören dazu das US-Oberkommando für Europa in Stuttgart und als Drehkreuz der US-Luftwaffe der Flugplatz Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April 86'000 Soldaten in Europa stationiert – davon 39'000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmässig, auch wegen Rotationen und Übungen. Die Zahl von 5'000 Soldaten gilt daher nicht als besonders gravierend. (sda/dpa)

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