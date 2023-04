Der Tag der Anklage gegen Donald Trump in 19 Bildern

Am Dienstag fand in Manhattan, New York, der mit Spannung erwartete Auftritt vor Gericht von Donald Trump statt. Der Ex-Präsident wurde in 34 Punkten angeklagt, bei sämtlichen plädierte er auf unschuldig. Nach dem Termin vor Gericht durfte Trump wieder die Heimreise in den Bundesstaat Florida antreten. Ein Rückblick auf den historischen Tag in 19 Bildern.

Bild: keystone

Bereits in der Nacht herrscht in New York Ausnahmezustand. Der Eingang zum Gericht in Manhattan wird von Polizisten bewacht.

Bild: keystone

Schon in der Nacht bildet sich eine Warteschlange für Medienschaffende, welche die Anklage gegen Trump aus nächster Nähe miterleben wollen.

Bild: keystone

Die Anklage stösst auch auf Widerstand: Bereits in der Nacht kommt es in New York zu vereinzelten Protesten.

Bild: keystone

Bei Tagesanbruch laufen akribische Vorbereitungen bei der Polizei.

Bild: keystone

Ein Demonstrant in der Nähe des Trump Towers, wo der Ex-Präsident die Nacht verbrachte.

Bild: keystone

Ein Trump-Unterstützer zieht mit einem Plakat durch die Strassen Manhattans.

Bild: keystone

Eine Gruppe Trump-Anhänger, die Blacks for Trump, ziehen gut gelaunt durch die Strassen.

Bild: keystone

Ein junger Mann, verkleidet als Donald Trump.

Bild: keystone

«Hier pinkeln» – ein provokatives Schild von Trump-Gegnern.

Bild: keystone

Die Polizei versucht, die Situation so ruhig wie möglich zu halten. Immer wieder muss sie Anhänger und Gegner Trumps trennen.

Bild: keystone

Ein Trump-Gegner demonstriert mit einer lebensgrossen Pappfigur von Hillary Clinton.

Bild: keystone

Eine als Polizistin verkleidete Demonstrantin hält eine aufblasbare Trump-Puppe.

Bild: keystone

Trump-Gegner und Trump-Unterstützer, nur wenige Meter voneinander entfernt.

Bild: keystone

Im Laufe des Tages nimmt die Anzahl Polizisten vor dem Gerichtsgebäude immer mehr zu.

Bild: www.imago-images.de

Die Hoffnung vieler Trump-Gegner: Den Ex-Präsidenten bald hinter Gittern zu sehen.

Bild: keystone

Auftritt Trump: Der Ex-Präsident verlässt den Trump Tower, eher er sich auf den Weg in Richtung Gericht macht.

Bild: keystone

Kurze Zeit später betritt Donald Trump den Gerichtssaal.

Bild: keystone

Der Ex-Präsident umgeben von seinen Verteidigern.

Bild: keystone

Trumps Anwälte bahnen sich einen Weg durch die Menschenmenge. Der Ex-Präsident selbst macht sich vorzeitig aus dem Staub.