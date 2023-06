Horrorunfall: Flughafenmitarbeiter von Triebwerk eingesaugt und getötet

Bild: AP/Dreamliner inaugural flight to C

Der Mann wurde von einem Triebwerk eingesaugt. (Symbolbild) Bild: AP/Dreamliner inaugural flight to C

Die Maschine der US-Fluggesellschaft Delta sei am Freitagabend mit einem eingeschalteten Triebwerk zum Gate gerollt, als sich der Vorfall ereignete, teilte die US-Verkehrsbehörde am Sonntag (Ortszeit) auf Nachfrage mit. «Wir sind untröstlich und trauern über den Verlust eines Familienmitglieds der Luftfahrt in San Antonio», zitierte der Sender CBS eine Stellungnahme von Delta.

Achterbahn entgleist: Ein Toter und 14 Verletzte in Stockholm

Beim Sturz aus einem Achterbahnwagen aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist nach Angaben der Betreiber ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, werden wegen des Vorfalls im bekannten «Gröna Lund» in der Hauptstadt Stockholm neun Kinder und Erwachsene in Kliniken behandelt. Davon seien drei schwer verletzt. Zu dem Todesopfer machte die Behörde zunächst keine Angaben.