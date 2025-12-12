Die rechte Hand Trumps, fotografiert Ende November. Bild: keystone

Donald Trump trägt Heftpflaster – angeblich, weil er zu viele Hände schütteln musste

Der US-Präsident fiel zuletzt mit einem Pflaster an der Hand auf. Das Weisse Haus hat dafür eine merkwürdige Erklärung.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Das Weisse Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand von US-Präsident Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte die Pflaster am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Journalisten damit, dass der 79-Jährige zuletzt «buchstäblich dauernd Hände geschüttelt» habe.

Sie wiederholte damit eine Begründung, die das Weisse Haus bereits vor einigen Monaten gegeben hatte, als Trump einen Bluterguss an seiner rechten Hand hatte, der mit Schminke überdeckt worden war. Trump nehme zudem täglich Aspirin zu sich, was zu den blauen Flecken führen könne, fügte Leavitt nun hinzu.

Reaktion bei X auf Trumps ungesund aussehende Hand. quelle: Screenshot: x.com

Der älteste US-Präsident

Als ältester Präsident, der jemals in den USA gewählt worden ist, hat Trump seinen Gesundheitszustand in der Vergangenheit wiederholt vehement verteidigt. Seinem Vorgänger Joe Biden hatte Trump hingegen vorgeworfen, aufgrund seines Gesundheitszustands nicht in der Lage zu sein, bis zum Ende seiner Amtszeit zu regieren.

Und hier die Hand am 7. Dezember. Bild: keystone

Trump hatte zuletzt eine Reporterin beschimpft, die über seinen Gesundheitszustand berichtet hatte. Zugleich postete er auf seiner eigenen Social-Media Plattform «Truth Social»:

«Ich nehme die lange, gründliche und sehr langweilige medizinische Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center in Kauf, die von Spitzenärzten durchgeführt und überwacht wird, die mir alle perfekte Noten gegeben haben – einige haben sogar gesagt, sie hätten noch nie so starke Ergebnisse gesehen.»

Quellen

Nachrichtentenagentur AFP

time.com: Trump Calls Reports on His Health ‘Treasonous’

(t-online)