Donald Trump

Donald Trump mit Pflaster – angeblich, weil er viele Hände schüttelte

The right hand of President Donald Trump has a bandage on it as he speaks with reporters while in flight on Air Force One from his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., to Joint Base Andrews, Sunday, ...
Die rechte Hand Trumps, fotografiert Ende November.Bild: keystone

Donald Trump trägt Heftpflaster – angeblich, weil er zu viele Hände schütteln musste

Der US-Präsident fiel zuletzt mit einem Pflaster an der Hand auf. Das Weisse Haus hat dafür eine merkwürdige Erklärung.
12.12.2025, 20:1312.12.2025, 20:13
Ein Artikel von
t-online

Das Weisse Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand von US-Präsident Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte die Pflaster am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Journalisten damit, dass der 79-Jährige zuletzt «buchstäblich dauernd Hände geschüttelt» habe.

Sie wiederholte damit eine Begründung, die das Weisse Haus bereits vor einigen Monaten gegeben hatte, als Trump einen Bluterguss an seiner rechten Hand hatte, der mit Schminke überdeckt worden war. Trump nehme zudem täglich Aspirin zu sich, was zu den blauen Flecken führen könne, fügte Leavitt nun hinzu.

Reaktion bei X auf Trumps ungesund aussehende Hand.
Reaktion bei X auf Trumps ungesund aussehende Hand.quelle: Screenshot: x.com

Der älteste US-Präsident

Als ältester Präsident, der jemals in den USA gewählt worden ist, hat Trump seinen Gesundheitszustand in der Vergangenheit wiederholt vehement verteidigt. Seinem Vorgänger Joe Biden hatte Trump hingegen vorgeworfen, aufgrund seines Gesundheitszustands nicht in der Lage zu sein, bis zum Ende seiner Amtszeit zu regieren.

A bandage is seen on the hand of President Donald Trump while he walks the red carpet before the 48th Kennedy Center Honors, Sunday, Dec. 7, 2025, at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts ...
Und hier die Hand am 7. Dezember.Bild: keystone

Trump hatte zuletzt eine Reporterin beschimpft, die über seinen Gesundheitszustand berichtet hatte. Zugleich postete er auf seiner eigenen Social-Media Plattform «Truth Social»:

«Ich nehme die lange, gründliche und sehr langweilige medizinische Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center in Kauf, die von Spitzenärzten durchgeführt und überwacht wird, die mir alle perfekte Noten gegeben haben – einige haben sogar gesagt, sie hätten noch nie so starke Ergebnisse gesehen.»

Quellen

(t-online)

Analyse
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
Trump macht den «Sleepy Joe» – Jimmy Kimmel weiss, warum
Video: extern
