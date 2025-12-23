«Call of Duty»-Entwickler Vince Zampella stirbt bei Unfall in Kalifornien

Vince Zampella galt als einer der erfolgreichsten Entwickler der Videospiel-Industrie. Nun ist der Mitentwickler von «Call of Duty» im Alter von 55 Jahren bei einem Autounfall gestorben.

Die Videospiel-Szene trauert um Vince Zampella. Der Mitentwickler von «Call of Duty» galt als «Titan» der Gaming-Industrie. Jetzt ist der 55-Jährige bei einem Unfall in Kalifornien ums Leben gekommen, wie US-Medien am Montag berichteten.

Vince Zampella ist einer der Schöpfer der beliebten COD-Reihe. Bild: keystone

Nach Angaben des Lokalsenders NBC4 verunglückte er am Sonntag mit seinem Ferrari auf der Autobahn in den San Gabriel Mountains nördlich von Los Angeles. Die örtliche Polizei bestätigte auf Anfrage einen Unfall mit zwei Toten, ohne genauere Angaben zu der Identität der Opfer zu machen.

Den Berichten zufolge prallte der Ferrari gegen eine Betonleitplanke. Das Auto sei sofort in Flammen aufgegangen, hiess es. Die Behörden gaben an, dass die Person auf dem Beifahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, während der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt blieb. Es ist unklar, ob Zampella das Auto fuhr und wer die andere Person im Inneren war. Beide Insassen des Fahrzeugs kamen ums Leben.

Zampella entwickelte Gattung der Ego-Shooter

Zampella wurde als einer der erfolgreichsten Entwickler der Videospiel-Industrie gefeiert. Er leitete jahrelang das Entwicklerstudio Infinity Ward, das «Call of Duty» ab 2003 zu einem der meistverkauften Videospiele machte. Zampella entwickelte massgeblich die Gattung der Ego-Shooter, bei dem der Spieler die Rolle eines Kämpfers übernimmt.

Zampella prägte die Entwicklung von Ego-Shootern als Genre. Bild: activision

Im Jahr 2010 gründete Zampella das Studio Respawn mit, das 2017 von Electronic Arts übernommen wurde. Respawn brachte erfolgreiche Spiele wie «Titanfall», «Apex Legends» und «Star Wars Jedi» heraus. Bei Electronic Arts war er für die «Battlefield»-Reihe zuständig.

Ein Sprecher von Electronic Arts bestätigte Zampellas Tod gegenüber der britischen BBC: «Dies ist ein unvorstellbarer Verlust, und unsere Herzen sind bei Vincents Familie, seinen Angehörigen und allen, die von seiner Arbeit berührt wurden», hiess es in der Stellungnahme.

