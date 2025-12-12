Alle Gewinner der Game Awards 2025: Ein Indie-Game stellt alle in den Schatten
Die Game Awards 2025 wurden in Los Angeles am Abend des 11. Dezembers zum zwölften Mal vergeben und boten dabei einen Mix aus Preisverleihung und Ankündigungen für das nächste Jahr.
Die Veranstaltung stand jedoch vor allem im Zeichen eines Spiels: «Clair Obscur: Expedition 33». Das Debüt des französischen Studios Sandfall Interactive dominierte die Award-Show und konnte mit 13 Nominierungen und neun Auszeichnungen überzeugen. Beides sind Bestmarken in der Geschichte der Game Awards. Das bisher erfolgreichste Spiel war «The Last of Us: Part II» mit sieben Auszeichnungen.
«Clair Obscure: Expedition 33» konnte neben dem Award als Game of the Year auch die Preise für Best Game Direction (Regie), Best Narrative (Geschichte), Best Art Direction (visuelle Gestaltung), Best Score and Music (Soundtrack) sowie Best RPG (Rollenspiel), Best Independent Game (Spiel von unabhängigen Entwicklern), Best Debut Indie Game (Debüt-Spiel von unabhängigen Entwicklern) und Best Performance (Schauspiel), den Jennifer English für ihre Rolle im Spiel erhielt, abräumen.
Damit setzte sich der Titel der Marseiller Indie-Entwickler gegen etablierte Konkurrenten wie die beiden Sony-Titel «Death Stranding 2» und «Ghost of Yōtei» oder Nintendos «Donkey Kong: Bananza» durch. Nachfolgend die Gewinner und Nominierten einiger Award-Kategorien:
Game of the Year
Sieger
Clair Obscure: Expedition 33
Nominierte
Death Stranding 2: On the Beach
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II
Best Game Direction
Sieger
Clair Obscure: Expedition 33
Nominierte
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yōtei
Hades II
Split Fiction
Best Narrative
Sieger
Clair Obscure: Expedition 33
Nominierte
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f
Best Art Direction
Sieger
Clair Obscure: Expedition 33
Nominierte
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Best Score and Music
Sieger
Clair Obscur: Expedition 33
Nominierte
Hollow Knight: Silksong
Hades II
Ghost of Yōtei
Death Stranding 2: On the Beach
Best Audio Design
Sieger
Battlefield 6
Nominierte
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Silent Hill f
Best VR/AR Game
Sieger
The Midnight Walk
Nominierte
Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
Marvel's Deadpool VR
Die gesamte Liste der Award-Gewinner
- Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Game Direction – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Narrative – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Art Direction – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Score and Music – Lorien Testard (Expedition 33)
- Best Audio Design – Battlefield 6
- Best VR/AR Game – The Midnight Walk
- Best RPG – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Performance – Jennifer English (Expedition 33)
- Best Independent Game – Clair Obscur: Expedition 33
- Best Debut Indie Game – Clair Obscur: Expedition 33
- Most Anticipated Game – Grand Theft Auto VI
- Best Adaptation – The Last of Us: Season 2
- Best Family Game – Donkey Kong Bananza
- Best Sports/Racing Game – Mario Kart World
- Best Sim/Strategy Game – Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Best Mobile Game – Umamusume: Pretty Derby
- Best Action Game – Hades II
- Best Action Adventure Game – Hollow Knight: Silksong
- Best Fighting Game – Fatal Fury: City of the Wolves
- Best Multiplayer – Arc Raiders
- Best Ongoing Game – No Man’s Sky
- Best Community Support – Baldur’s Gate 3
- Innovation in Accessibility – Doom: The Dark Ages
- Games for Impact – South of Midnight
- Best Esports Game – Counter-Strike 2
- Best Esports Athlete – Chovy
- Best Esports Team – Team Vitality (Counter-Strike 2)
- Content Creator of the Year – MoistCr1TiKaL
Game Changer Award
Der Game Changer Award bei den Game Awards 2025 ging an «Girls Make Games», eine Organisation, die sich dafür einsetzt, junge Frauen für die Videospielentwicklung zu begeistern und ihnen den Einstieg in die Branche zu erleichtern.
Der Preis würdigt gemäss «The Game Awards» Initiativen, die die Videospielkultur nachhaltig prägen, Vielfalt fördern und neue Perspektiven in der Branche schaffen.
Ankündigungen und Trailer
Bei den Game Awards 2025 standen neben den Auszeichnungen auch zahlreiche Trailer-Premieren im Mittelpunkt. Zu den grössten Game-Ankündigungen gehörten neue Tomb-Raider-Titel («Catalyst» und «Legacy of Atlantis») sowie zwei neue Star-Wars-Spiele: «Fate of the Old Republic», ein Rollenspiel im Stil der klassischen «Knights of the Old Republic»-Reihe, und «Galactic Racer», ein Rennspiel im Star-Wars-Universum.
Solche Trailer-Auftritte sind allerdings nicht ganz billig: Laut Medienberichten zahlten Studios bis zu 450'000 US-Dollar für einen 60‑Sekunden‑Slot und bis zu einer Million US-Dollar für einen dreiminütigen Slot, um ihre Ankündigung während der Live-Übertragung vor einem weltweiten Millionenpublikum präsentieren zu können. (ear)