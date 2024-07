Bidens gesundheitliche Verfassung spielt beim Wählervotum offenbar eine grosse Rolle. 74 Prozent der Befragten (zuvor 66 Prozent) gaben laut «New York Times» an, dass der 81-Jährige zu alt für das Präsidentenamt sei. Diese Meinung sei sowohl bei Biden-Unterstützern als auch in allen demografischen Gruppen mehrheitlich geäussert worden.

Die Gerüchteküche in Washington brodelt: Kaum hatte die «New York Times» von einem möglichen Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur gesprochen, kam aus dem Weissen Haus ein Dementi. Er werde weitermachen, so seine Sprecherin Karine Jean-Pierre. Doch die Spekulationen um mögliche Alternativen für Biden halten an . Geht es nach Umfragen, könnte wohl nur eine Frau die Demokraten aus ihrem derzeitigen Tief ziehen: Michelle Obama.

Wird Kamala Harris bald schon die erste US-Präsidentin?

Gut möglich, dass Joe Biden schon in den nächsten Tagen zurücktritt und seiner Vize Platz macht.

Alternde Sportler kennen das Gefühl: Man weiss zwar genau, was man jetzt tun müsste, man hat die Situation perfekt eingeschätzt – doch der Körper will nicht mehr. Joe Biden muss sich wie dieser alternde Sportler fühlen: Er weiss genau, was zu tun ist, aber er kann es nicht mehr umsetzen. Die Tage, an denen er in der Champions League spielen kann, sind vorbei (Ronaldo lässt grüssen).