«He's all in»: US-Spitzenpolitiker stärken Biden den Rücken – doch der Frieden trügt

Nach seinem Desaster-TV-Auftritt gegen Donald Trump stand Joe Bidens Rückzug zur Debatte. Doch der 81-Jährige will weitermachen und zeigt sich hoch entschlossen. Nach einem Treffen mit demokratischen Spitzenpolitikern stärken diese ihm nun öffentlich den Rücken.

Gavin Newsom ist Gouverneur von Kalifornien. Dem ehemaligen Bürgermeister von San Francisco wird seit längerem nachgesagt, dass er das Format habe, einst US-Präsident zu werden. Doch Newsom ist auch ein treuer Unterstützer Joe Bidens – er weigerte sich bisher beharrlich eigene Ambitionen auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur anzumelden, solange Joe Biden das Amt ausführt und ausführen will.

Ob aus Loyalität oder Kalkül für spätere Chancen auf eine Kandidatur, Newsom stärkt Joe Biden auch jetzt, wo ein Rücktritt des alternden Magistraten mehr denn je ein Thema ist, den Rücken.

«Ich habe drei Worte vom Präsidenten gehört – er ist voll dabei. Und ich auch.»

Das sagte Newsom nach einem Treffen Bidens mit wichtigen demokratischen Gouverneuren in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit), wie die New York Times berichtet.

Dieses wurde einberufen, um die Zweifel an der geistigen Verfassung Bidens in den eigenen Reihen zu zerstreuen, nachdem sein desaströser TV-Debattenauftritt gegen Donald Trump diese massiv verstärkt hatte. Zuvor hatte sich Biden in einer Telefonkonferenz mit seinem Stab bereits kämpferisch gegeben, einen Rückzug ausgeschlossen und versucht, die Zweifel zu mindern.

Newsom war nicht der einzige, der sich nach dem Treffen positiv über Biden äusserte und offensichtlich bemüht war, Geschlossenheit in den demokratischen Reihen zu signalisieren. So schrieb Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan und ebenfalls eine gehandelte Ersatzkandidatin, auf X:

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York, stiess ins selbe Horn:

«Präsident Joe Biden will die Wahl gewinnen und wir alle haben ihm unsere Unterstützung zugesagt.»

Und ebenso Tim Walz, Gouverneur von Minnesota:

«Er hat uns während Covid, während der gesamten Erholung und bei allem, was passiert ist, den Rücken gestärkt. Die Gouverneure stehen hinter ihm, und wir arbeiten zusammen, um das ganz, ganz deutlich zu machen.»

Kathy Hochul, Wes Moore (links) und Tim Walz demonstrieren Geschlossenheit und äussern sich öffentlich pro Joe Biden. Bild: keystone

Zumindest vordergründig scheint die Unterstützung in den eigenen Reihen für Biden damit gesichert. Ob das aber auch hinter den Kulissen gilt, ist fraglich. Laut der New York Times, die sich auf einen «anonymen Informanten, der über die Geschehnisse unterrichtet ist», beruft, hat die Aussage der New Yorker Gouverneurin Hochul, wonach die Gouverneur-Versammlung Biden «ihre Unterstützung zugesagt hat», für Verwirrung gesorgt. Denn beim Treffen habe es keine explizite Frage Bidens danach gegeben.

Laut der Quelle hätten «mehr als ein halbes Dutzend Gouverneure» auch nach dem Treffen ihre Besorgnis darüber geäussert, mit Biden in die Präsidentschaftswahl zu gehen. Biden habe bei dem Treffen zwar rhetorisch und inhaltlich überzeugt, sei klar und konzentriert gewesen. Doch es gibt offenbar Zweifel daran, dass Biden diese Version seiner Selbst dem US-Publikum nochmals zeigen kann.

Josh Green, Gouverneur von Hawaii, sagte ebenfalls, er habe Biden bei dem Treffen als «verlässlich» empfunden. Eine weitere Aussage Greens illustriert, weshalb es nach wie vor Bedenken in den demokratischen Reihen zu geben scheint: