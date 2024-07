Vielleicht dachte er während der Debatte ja auch die ganze Zeit an etwas anderes.

Weisst du noch, in der 5. Klasse?

Joe Biden hat eine Erklärung für seinen desaströsen Auftritt bei der TV-Debatte gegeben. Er sei auf der Bühne «fast eingeschlafen», so der 81-Jährige. Klingt stark nach einer Ausrede, die wir aus der Primarschulzeit kennen.

Endlich wieder Sommer, endlich wieder warme und angenehme Temperaturen. So zumindest in der Theorie. In der Realität sieht die Welt dann aber meistens etwas anders aus (aktuell vor allem mit sehr viel Regen und Gewitter.).