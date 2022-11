Luzerner Geschäftsmann Alexander Studhalter von den USA sanktioniert

Diese 106-Meter-Yacht gehört den Russen Suleiman Kerimov und ist im Zuge internationaler Sanktionen gegen Russland im Mai 2022 beschlagnahmt worden. Alexander Studhalter (im Bild) soll mit ihm in Verbindung stehen.

Dieser Luzerner Geschäftsmann ist auf der Sanktionsliste der USA

Die amerikanische Regierung wirft dem Luzerner Geschäftsmann Alexander Studhalter vor, für den russischen Multimilliardär Suleiman Kerimov Geld gewaschen zu haben. Studhalter wies den Vorwurf vor einigen Monaten zurück.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden geht weiter gegen den russischen Multimilliardär Suleiman Kerimov vor. Am Montag setzte das amerikanische Finanzministerium nicht nur enge Familienmitglieder und Bekannte des bereits sanktionierten Oligarchen auf eine Liste mit «kriminellen Eliten», die das Regime von Russlands Präsidenten Wladimir Putin finanzierten. Auch der Name des Luzerner Unternehmers Alexander Studhalter ist nun auf dieser Sanktionsliste verzeichnet.

Der Vorwurf des Finanzministeriums in Washington: Studhalter sei eine Schlüsselfigur im finanziellen Netz, das der 56 Jahre alte Kerimov gespannt habe. «Studhalter soll auch erhebliche Geldbeträge im Namen von Kerimov gewaschen haben», heisst es in einer Pressemitteilung.

Obwohl die Sanktionsbehörde des Ministeriums für diese Behauptung keine Beweise vorlegt, setzte es auch acht Firmen Studhalters auf die schwarze Liste. Diese Unternehmen operierten angeblich in der Schweiz, in Russland und in mehreren europäischen Ländern.

Suleiman Kerimov steht auf der Sanktionsliste der USA. Bild: AP

Angeschuldigter Luzerner wies Vorwürfe zurück

Studhalter wies im Frühjahr, als seine Nähe zu Kerimov letztmals thematisiert wurde, den Vorwurf zurück, er habe Offshore-Strukturen für seinen Freund unterhalten. Auch dementierte der Luzerner über einen Sprecher, dass er Kerimov geholfen habe, Vermögen zu verstecken oder zu verschleiern. Studhalter betonte zudem, dass alle seine Firmen dem Schweizer Geldwäschereigesetz unterstanden und in der Schweiz geprüft, deklariert und besteuert worden seien.

Alexander Studhalter ist auch Verwaltungsrat und grösster Einzelaktionär der an der Schweizer Börse kotierten Firma Highlight Event and Entertainment. Diese Firma wird in der Pressemitteilung des US-Finanzministeriums allerdings nicht direkt erwähnt.

Sanktioniert werden nebst Studhalter zwei Söhne des Geschäftsmannes. Sie sollen an der Spitze des sanktionierten Unternehmens Swiss International Advisory Group in Luzern gestanden haben.

Auch andere Schweizer sanktioniert

Neu auf der Sanktionsliste des Finanzministeriums befindet sich zudem ein Schweizer Tochterunternehmen eines russischen Halbleiter-Herstellers, der angeblich im Dunstkreis der Streitkräfte Russlands stehen solle. In diesem Zusammenhang sanktionierten die USA auch zwei weitere Geschäftsleute mit Schweizer Staatsbürgerschaft.

Die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums ist nur für Menschen bindend, die entweder eine amerikanische Staatsbürgerschaft oder eine permanente Arbeitsbewilligung für die USA besitzen. Ihnen ist es untersagt, mit Menschen oder Unternehmen zu geschäften, die auf dieser Liste verzeichnet sind.

Die USA setzten alles daran, sagte Finanzministerin Janet Yellen am Montag, die militärische Lieferkette des Kremls zu stören, um Russland «die Ausrüstung und Technologie zu verweigern, die es benötigt, um seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu führen.»