International

Venezuela

Mineneinsturz in Venezuela - mindestens 35 Verschüttete



Mineneinsturz in Venezuela – mindestens 35 Verschüttete

Bild: AP

Beim Einsturz von zwei Minen in Venezuela sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Dies meldeten der venezolanische Fernsehsender Venevision und verschiedene andere Medien am Dienstagabend (Ortszeit).

Demnach seien mehr als 20 Personen beim illegalen Goldschürfen in der Isidora-Mine in der Gemeinde El Callao im Bundesstaat Bolívar, der für seine Bodenschätze bekannt ist, verschüttet worden. Der Bergbau in der Region ist nur der staatlichen Firma CVG Minerven erlaubt. In einer anderen Mine in Gran Sabana seien zudem 15 Bergleute bei der Goldsuche ebenfalls verschüttet worden. (sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter