Die Tat ereignete sich im Zentrum Uppsalas. Bild: keystone

Schüsse in schwedischer Stadt: Drei Tote, Verdächtiger auf der Flucht

In der schwedischen Stadt Uppsala sind am Dienstagabend Schüsse gefallen. Laut dem Newsportal «Expressen» kamen dabei mehrere Menschen ums Leben. Die Polizei bestätigte am Abend drei Todesopfer. Sie geht von Mord aus.

Der Polizei seien mehrere Knalle im Zentrum der Stadt gemeldet worden, die nach Schüssen klangen, heisst es in einer Mitteilung. Mehrere Personen seien verletzt worden, die Verletzungen deuteten auf Schusswunden hin. Nähere Angaben kann sie noch nicht machen.

Der Einsatz läuft noch. Die Todesopfer waren am Abend noch nicht identifiziert. Laut dem Portal «Aftonbladet» flüchtete ein Verdächtiger auf einem E-Scooter. Das Gebiet um den Tatort ist laut Polizei grossräumig abgesperrt.

Drei Menschen kamen bei der Tat ums Leben. Bild: keystone

Uppsala liegt nördlich der Hauptstadt Stockholm. Schweden ringt seit Jahren mit kriminellen Gangs, die immer wieder für tödliche Schüsse und vorsätzliche Explosionen verantwortlich sind. Während die Zahl der Schusswaffenvorfälle zuletzt rückläufig war, stieg die Zahl der Explosionen in den vergangenen Monaten. Oft kommt es zu Konflikten zwischen rivalisierenden Gangs. Es geht um Einschüchterung, aber auch um Erpressung von Unternehmen und Privatpersonen. Für die Taten rekrutieren die Banden oft minderjährige Teenager.

In Uppsala waren erst im vergangenen Jahr zwei junge Männer im Zusammenhang mit der grassierenden Bandenkriminalität wegen des Mordes an der Mutter eines hochrangigen Bandenmitglieds verurteilt worden.(sda/dpa/vro)

