Blauer Teppich statt weisser Traumstrand – Quallenplage auf Mallorca

Auf Mallorca wurden am vergangenen Wochenende gleich zweimal unzählige blaue Quallen angespült. Der Teppich aus den Nesseltieren war am Samstag auf der Nordseite, in Port de Sóller, und am Sonntag auf der Westseite, in Port d'Andratx, vorzufinden, wie das Mallorca Magazin berichtete.

Dabei handelte es sich um Segelquallen, welche für Menschen ungefährlich sind. Die Tiere können sich selbst nicht aktiv fortbewegen und werden in der Regel vom Wind getrieben. Durch Stürme können die Quallen, wie in diesem Fall, in grossen Mengen an die Küste geschwemmt werden. (din)

