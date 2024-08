Video: watson/Nico Bernasconi

So reagieren Swifties auf Konzertabsage von Taylor Swift

Dreimal sollte Taylor Swift in Wien auftreten. Aufgrund geplanter Terroranschläge wurden die Konzerte jedoch abgesagt. Nun kursieren unzählige Videos von enttäuschten Fans im Internet.

Der Traum von vielen Swifties ist in den letzten Stunden geplatzt: Die drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden wegen Terrorverdachts abgesagt. Geplant waren die Auftritte im Rahmen von Swifts «Eras Tour» und hätten am Donnerstag, Freitag und Samstag im Ernst Happel Stadium stattgefunden. Ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden als mutmassliche Täter von der Polizei festgenommen, ersterer legte ein vollumfängliches Geständnis ab.

Die darauffolgende Absage von Swifts Auftritten kam ganz zur Ernüchterung der Swifties. Diese teilen ihre Enttäuschung und Trauer auf Social Media.

