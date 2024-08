Video: watson/emanuella kälin

Klimaaktivisten protestieren vor Taylor-Swift-Konzert

Mehr «Videos»

In Warschau versperrten fünf Klimaaktivisten den Eingang zum Nationalstadion, wo Taylor Swift das zweite von drei Konzerten geben sollte.

Die Aktivisten trugen orangefarbene Westen und waren wie typische Taylor-Swift-Fans gekleidet. Sie klebten sich an den Eingang, um auf ihre Botschaft aufmerksam zu machen. Auf Plakaten stand «Wir können uns die Superreichen nicht leisten». Den Klimaaktivist:innen der polnischen «Last Generation» ist der US-Popstar ein Dorn im Auge. Das reichste Prozent der Welt – Milliardäre wie Taylor Swift – sei für genauso viel CO₂-Emissionen verantwortlich wie die reichsten zwei Drittel der Menschheit, so die Demonstranten.

Polizisten schritten ein, zogen die Demonstranten von der Strasse und stellten ihre Personalien fest. (emk)

Video: watson/emanuella kälin

Das könnte dich auch interessieren:

Das sagen die Swifties nach dem Konzert Video: watson/Alina Kilongan

Klimaaktivisten unterbrechen Preisverleihung in Locarno Video: twitter/renovate switzerland