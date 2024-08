Taylor Swift gefolgt von Post Malone: Diese Stars sind Favoriten bei den MTV Music Awards

Die Trophäen-Show soll am 10. September im US-Bundesstaat New York stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält. (sda/dpa)

In der Top-Sparte Video des Jahres treten Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem, SZA und Taylor Swift ft. Post Malone gegeneinander an.

Durch die Zusammenarbeit mit Swift an dem Hit-Song und durch seine Kollaboration mit Country-Star Morgan Wallen für «I Had Some Help» ist Post Malone nun mit neun Nominierungen im Rennen.

Mit zehn Nominierungen, darunter in den Sparten Video, Artist und Song des Jahres, führt die 34-Jährige die Liste an.

Pop-Superstar Taylor Swift geht auch in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards.

Wie Social Media den Hass in England schürt

Am Wochenende kam es in 12 englischen Städten zu Ausschreitungen, insgesamt 150 Menschen wurden festgenommen. Was steckt dahinter?

Am 29. Juli kam es in England zu einer grausamen Tat: Ein 17-Jähriger erstach in Southport, nahe Liverpool, drei Mädchen, die an einer Freizeitaktivität teilgenommen hatten. Acht weitere Kinder und zwei Erwachsene verletzte er teils schwer.