Liebhaberinnen und Liebhaber der italienischen Küche haben in Lausanne Grund zur Freude. Image: Facebook / Maccarò

Eine der besten Pizzen Europas will Lausanne und Genf erobern

Ein berühmtes italienisches Restaurant eröffnet in der Romandie seine dritte Filiale in Lausanne. In seinem Lausanner Lokal setzt Maccarò auf seine neapolitanische Pizza, die zu den Top 50 Europas gehört. Es bleibt aber nicht nur dabei.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Die dritte Filiale der Kette nach Sitten und Neuenburg hat Maccarò Anfang Januar in Lausanne eröffnet, im Quartier du Flon, Rue du Port-Franc 11.

Das Restaurant wurde von Antonio Torelli und Küchenchef Guido Palladino gegründet, wie «24 heures» berichtet, und befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des argentinischen Steakhauses Victoria. Der Geschäftsführer Zakaria Amrani ist ebenfalls mit von der Partie.



Der Speisesaal bietet Platz für 140 Gäste, im Sommer kommen auf der Dachterrasse weitere 100 Plätze hinzu. Ein viertes Restaurant ist in Genf in Planung.



Mehr als nur Pizza



Die neapolitanische Pizza, die 2024 und 2025 unter den 50 besten Pizzen Europas gelistet war, bleibt das Aushängeschild des Hauses und steht natürlich auf der Speisekarte.



Die Speisekarte hält jedoch noch weitere Überraschungen bereit, wie «24 heures» berichtet, darunter ein Ei bei 63 °C nach Carbonara-Art auf einem Bett aus Fregola Sarda für 24 Franken oder geröstete Brioches mit Bresaola aus Wagyu-Rindfleisch für 27 Franken. Die Pasta – Rigatoni, Spaghetti und Gnocchi – wird mit verschiedenen Saucen angeboten: Cacio e Pepe (24 Franken), Trüffel-Taleggio-Haselnüsse (36 Franken) oder mit Fleischbällchen und Burrata (26 Franken).



Die Hauptgerichte bieten das Beste vom Land und Meer: Angus-Entrecôte (39 Franken) oder Jakobsmuscheln auf Rotweinrisotto (41 Franken).



Als Dessert werden Tiramisu und Panna Cotta für jeweils 12 Franken angeboten. Die Weinkarte, die stark auf Italien ausgerichtet ist, reicht von einem Barbera d'Alba 2023 für 62 Franken bis zu einem Masseto für 950 Franken pro Flasche. Wie «24 heures» berichtet, ist das Restaurant täglich mittags und abends geöffnet. Weitere Informationen findest du auf maccaro.ch.



