Von Beethoven bis Curie: Die EZB bringt neue Euronoten raus

Damit bekennt sich die EZB auch zum Bargeld. «Wir arbeiten an neuen Banknoten, da wir heute und in Zukunft auf Bargeld setzen. Banknoten sind ein Symbol der europäischen Einheit», sagte Piero Cipollone, Mitglied des EZB-Direktoriums.

Dann will die EZB die Entwürfe der Bevölkerung präsentieren und sie nach ihrer Meinung fragen. In den Händen halten können die Menschen die neuen Banknoten aber erst einige Jahre später.

In die Vorauswahl eingeflossen sind die Anregungen von Fachleuten und eine Umfrage, an der 2023 rund 365'000 Europäerinnen und Europäer teilnahmen. Bis Konsumenten die neuen Scheine in Händen halten, wird aber noch Zeit vergehen. Ein Gestaltungswettbewerb soll 2025 stattfinden, damit der EZB-Rat endgültige Motive 2026 auswählen kann.

Hamas lässt weitere Geiseln frei – erste Propaganda-Videos aufgetaucht

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie zunächst die israelische Soldatin Agam Berger (20) zwischen Trümmern in Dschabalija von vermummten Bewaffneten an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Zuvor musste sie auf einer Bühne einer Menge zuwinken. Ihre Familie in Israel verfolgte die Zeremonie im Fernsehen und reagierte mit begeistertem Jubel auf den Anblick der jungen Frau. Nach Angaben der israelischen Armee ist Berger inzwischen zurück in Israel.