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Ungarischer künftiger Gesundheitsminister tanzt schon wieder

Video: extern/Hanna Dedial

Shake it like Zsolt: Zukünftiger ungarischer Minister begeistert erneut mit Tanzeinlage

10.05.2026, 12:4510.05.2026, 12:48

Zsolt Hegedus, der führende Kandidat für das Amt des Gesundheitsministers in der neuen ungarischen Regierung, ging schon im April mit einer Tanzeinlage um die Welt.

Nun hat er es wieder getan. Bei der Amtseinführung des Mitte-rechts-orientierten neuen ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar zeigte Hegedus, was er kann. Nebst der Luftgitarre kamen auch Verrenkungen vor, die wirklich nicht jede Hüfte hergibt:

Video: extern/Hanna Dedial

1001 Ärzte gegen die Korruption

Zsolt Hegedus ist orthopädischer Chirurg und stand einst der ungarischen Ärztekammer vor. Über zehn Jahre lang war er in Grossbritannien tätig. Doch nebst seinen Tätigkeiten als Mediziner ist er auch schon lange politisch aktiv: Nach seiner Rückkehr aus Grossbritannien schloss er sich der Bewegung «1001 Ärzte gegen Dankesgeld» an. Diese setzt es sich zum Ziel, Korruption im ungarischen Gesundheitswesen zu bekämpfen, und fordert diverse Reformen.

Prospective Minister of Health Zsolt Hegedus dances on the steps of the Parliament building next to newly sworn-in Prime Minister Peter Magyar, left, at Tisza Party&#039;s all-day &quot;regime change ...
Zsolt Hegedus: nicht nur Gesundheitspolitiker, sondern auch begnadeter Luftgitarrenspieler.Bild: keystone

Mit dem Versprechen auf Veränderung zum Sieg

Peter Magyar gelangte mit dem Versprechen von Veränderung ins Amt, nachdem Ungarn unter seinem Vorgänger Viktor Orban jahrelange wirtschaftliche Stagnation und angespannte Beziehungen zu wichtigen Verbündeten erlebt hatte. Magyar besiegte den nationalistischen Politiker Orban nach 16 Jahren an der Macht bei einem Erdrutschsieg bei der Wahl am 12. April. Dadurch erhielt seine Tisza-Partei eine verfassungsändernde Mehrheit, mit der er Reformen rückgängig machen kann, die laut Kritikern die Demokratie geschwächt haben. (reuters/hde)

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