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Iran-Krieg: Nach Angriff auf Öllager warnt WHO vor schwarzem Regen

Video: watson/Elena Maria Müller

Nach Angriff auf Öllager im Iran: WHO warnt vor «schwarzem Regen»

10.03.2026, 17:0628.03.2026, 11:46
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Am Montag, 9. März flogen die USA und Israel erneut Angriffe auf eine Ölraffinerie in Teheran. Ziel ist es, die iranischen Energievorräte zu vernichten.

Die UN-Gesundheitsbehörde, die ein Büro im Iran unterhält und bei Gesundheitsnotfällen mit den Behörden zusammenarbeitet, gab an, in dieser Woche mehrere Berichte über ölhaltigen Regen erhalten zu haben. Dieser sogenannte «schwarze Regen» ist sehr sauer.

WHO-Pressesprecher Christian Lindmeier warnte heute an einer Pressekonferenz in Genf vor dem Regen, da dieser erhebliche Atemwegsschäden verursachen kann. Entsprechend sind die Iranerinnen und Iraner je nach Region dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. (reuters, emm)

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43 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Kommissar Rizzo
10.03.2026 18:12registriert Mai 2021
Aus meiner Sicht ein Kriegsverbrechen. Die Gefährdung der Zivilbevölkerung wie auch massivste Umweltzerstörung werden einmal mehr in Kauf genommen.
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Der_Kommentator
10.03.2026 18:48registriert Januar 2019
Es gibt immer noch Leute die den Krieg damit rechtfertigen, dass man etwas gegen das iranische Regime unternehmen musste. Ja, das Regime im Iran ist fürchterlich und sollte weg. Aber als ob Trump das Wohl irgendeines Menschen jemals wichtig war. Dieser Krieg wurde nicht aus noblen Gründen gestartet, sondern aus Machtgier. Hören wir in Europa also auf hier so zu tun als sei es etwas anderes als ein eklatanter Völkerrechtsbruch, und belegen die USA und Israel mit Sanktionen. Oder gibt es nur Sanktionen gegen Staaten, welche ein europäisches Land angreifen?
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Gina3
10.03.2026 18:36registriert September 2023
Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist!
Er, das große Genie im Weißen Haus, bombardiert mit seinem Kumpel Beni hier und da ein bisschen, um zu sehen, was passiert.
Die ökologische Katastrophe ist immens, unermesslich und leider “nachhaltig”.

Was sagen jetzt die besonders Schlauen, die sagten:
„Es ist nur ein kleiner Zollkrieg. Man muss Geduld haben und weiter mit den USA verhandeln. Es wird ja ein Leben nach Trump geben“. ??!?
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