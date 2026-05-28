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Büffel «Donald Trump» bleibt von Opferfest Eid al-Adha verschont

Video: watson/lucas zollinger

Büffel «Donald Trump» bleibt von Opferfest verschont – weil er viral gegangen ist

28.05.2026, 13:1928.05.2026, 15:07

Ein rosafarbener Albino-Büffel, der wegen seiner blonden Haarpracht den Spitznamen «Donald Trump» trägt, wurde nach einer Intervention der Regierung in letzter Minute von der Opferung zum Eid al-Adha-Fest verschont. Das sagte ein Beamter des bangladesischen Innenministeriums laut der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Video: watson/lucas zollinger

Der fast 700 Kilo schwere Büffel war eigentlich schon für die rituelle Schlachtung verkauft worden. Wegen des riesigen öffentlichen Interesses griffen die Behörden aber kurzfristig ein. Aus Sicherheitsgründen ordnete Innenminister Salahuddin Ahmed an, das Tier zu verschonen und dem Käufer den Preis zurückzuzahlen.

May 18, 2026, Dhaka, Bangladesh: A buffalo with hairstyle resembling the U.S. President Donald Trump at a cattle market ahead of Eid al-Adha. The animal drew attention from visitors and traders for it ...
Zum Vergleich: Büffel-Trump ...Bild: www.imago-images.de
epa12993435 US President Donald Trump inspects the columns of the North Portico of the White House in Washington, DC, USA, 25 May 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
... neben US-Präsident Trump.Bild: keystone

Statt auf dem Opferplatz landet «Donald Trump» nun im Nationalzoo von Dhaka.

epaselect epa12974308 A buffalo stands at the Rabeya Agro Farm in the Narayangonj district, on the outskirts of Dhaka, Bangladesh, 19 May 2026. The 700 kg albino buffalo, named Donald Trump, has becom ...
Weil er viral gegangen ist: Der Büffel «Donald Trump» wird doch nicht geopfert.Bild: keystone

Was ursprünglich ein ganz normaler Kauf fürs Eid-Fest war, wurde innerhalb weniger Tage zum Internet-Hit: Aufnahmen des seltenen Büffels gingen viral, auf dem Bauernhof bildeten sich Menschentrauben, und Fans reisten sogar von weit her an, um den blonden Pony und die ruhige Ausstrahlung des Tieres live zu sehen. (hkl)

Mehr zum Hintergrund:

Rosafarbener Büffel namens «Donald Trump» geht in Bangladesch viral
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Gibus
28.05.2026 13:51registriert Februar 2019
Hätte nie gedacht, dass DT leben retten kann. Reicht das für den Nobelpreis?
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