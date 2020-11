International

US-Präsidentschaftswahl: Kannst du dich an diese Trump-Momente erinnern?



Vier Jahre Trump: Ein Best-of seiner skurrilsten Auftritte

Nach vier Jahren wählt die USA demnächst einen neuen Präsidenten. Der amtierende Donald Trump bot in seiner Amtszeit den einen oder anderen skurrilen Auftritt. Wir haben ein Best-of zusammengestellt.

Bald ist es vier Jahre her, als die USA den Republikaner Donald Trump zu ihrem Präsidenten gewählt hat – am Dienstag, 3. November steht wieder die US-Präsidentschaftswahl an. Während seiner Amtszeit gab es kaum eine Woche, ja kaum einen Tag, an dem die Medien weltweit nicht über Trump berichteten. Grund waren unter anderen oftmals seine skurrilen Auftritte oder haarsträubenden Aussagen.

Lasst uns also die vier Jahre in einem Best-Of-Zusammenschnitt revue passieren.

Haben wir einen legendären Moment vergessen? Verlinke ihn in den Kommentaren!

