Der in Russland entwickelte Jet ist in den vergangenen Jahren wiederholt mit technischen Problemen aufgefallen. Azimuth mit Sitz in Krasnodar und Rostow am Don hat nach eigener Darstellung auf der Website 20 Maschinen dieses Flugzeugtyps im Einsatz. (sda/dpa)

Die Flughafenfeuerwehr habe den Motorbrand an der Backbord-Seite des Suchoi Superjet 100 der russischen Fluggesellschaft Azimuth innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Der Flugbetrieb am Antalya-Airport wurde nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen.

Ein russisches Passagierflugzeug ist unmittelbar nach der Landung auf dem Flughafen von Antalya an der türkischen Mittelmeerküste in Brand geraten. Die 79 Passagiere seien unversehrt evakuiert worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass.

