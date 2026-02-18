Schneeregen
DE | FR
burger
International
Winter

Drei Tote nach Lawinenniedergängen in Österreich

ABD0150_20260218 - F
Bei einem Lawinenabgang auf eine gesperrte Skiroute in Fiss im Tiroler Bezirk Landeck ist Mittwochvormittag, 18. Februar 2026 Wintersportler verschüttet und tödlich verletzt worden.Bild: APA/APA

Drei Tote nach Lawinenniedergängen in Österreich

18.02.2026, 19:1718.02.2026, 19:17

Bei dutzenden Lawinenabgängen in Österreich sind nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter ist ein Deutscher Skiwanderer, wie eine Sprecherin der Polizei in Tirol der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Allein in Tirol seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden, hiess es von der Notrufzentrale des Bundeslandes. Der deutsche Wintersportler sei im Tiroler Navistal mit einem weiteren Mann unterwegs gewesen. Aufgrund der Lawinengefahr seien sie umgekehrt, doch dabei habe sich beim Queren eines Hanges ein Schneebrett gelöst, so die Sprecherin. Einer der beiden wurde völlig verschüttet und starb.

Ein weiterer Lawinentoter wurde von der Polizei in Fiss gemeldet. Der 71-Jährige war als Tourist in Tirol, hiess es. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu dem Mann. Auch im Bundesland Vorarlberg starb ein Mann bei einem Lawinenunglück. Er konnte ausgegraben werden, doch er starb noch an der Unfallstelle im Skigebiet Sonnenkopf, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Einsatzkräfte berichtete.

Im Bundesland Salzburg ging ebenfalls eine Reihe von Lawinen ab, ein 70-jähriger Skitourengänger konnte aus dem Schnee gerettet werden. Die Lawinensituation im Westen Österreichs ist angespannt. Die Warndienste riefen in Tirol und Vorarlberg die zweithöchste Gefahrenstufe aus. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Umgang mit Gaza-Krieg: Filmschaffende kritisieren Berlinale
Dutzende Filmschaffende haben der Berlinale eine mangelnde Positionierung im Gaza-Krieg vorgeworfen.
Künstlerinnen und Künstler wie Schauspielerin Tilda Swinton («The Room Next Door») veröffentlichten einen offenen Brief. Zu den rund 80 Unterzeichnern gehören auch die Fotokünstlerin Nan Goldin und Schauspieler Javier Bardem («No Country for Old Men»).
Zur Story