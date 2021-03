International

Sessellift-Horror in Kanada: 12-Jähriger baumelt zwei Minuten über Abgrund



Grosse Ausdauer bewies der 12-jährige Liam Gratton am Samstag vor einer Woche im kanadischen Skigebiet «Table Mountain Regional Park»: Beim Manipulieren am Sitzbügel war er vom Sitz eines Sessellifts gerutscht. Nur knapp konnte er sich noch festhalten.



Gratton erzählte gegenüber CTV, dass er sich an allem festhielt, was er konnte. Er schaffte es, seinen Arm und Ellbogen um den Rand des Sessellifts zu wickeln, was ihn vor dem Sturz bewahrte.

Aufnahmen von Aaron Arcand, der dahinter sass, zeigen Gratton, wie er sich an den Sessel klammert:



Laut Angaben von Arcand hielt sich der Junge fast zwei Minuten lang fest. Arcand schreibt in seinem Instagram-Post: «Dieser Junge hielt sich den ganzen Weg nach oben. Gott sei Dank hat er sich nicht verletzt.» (red)



