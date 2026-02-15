bedeckt
epa12469162 US politician Hillary Rodham Clinton attends a press conference for the 36th Praemium Imperiale in Tokyo, Japan, 21 October 2025. The Praemium Imperiale is a global arts prize awarded annu ...
Die Ex-Aussenministerin Präsidentschaftskandidatin in den USA, Hillary Clinton, hält Trumps Haltung zur Ukraine für schändlich.Bild: keystone

Hillary Clinton: «Trump will Ukraine zur Kapitulation vor Putin zwingen»

Die frühere US-Aussenministerin Hillary Clinton hat Präsident Donald Trumps Haltung zur Ukraine als «schändlich» bezeichnet.
15.02.2026, 05:4715.02.2026, 05:47

«Ich halte den Versuch, die Ukraine zu einem Kapitulationsabkommen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu zwingen, für beschämend», sagte die 78-Jährige auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Entweder verstehe Trump das Leid der Ukrainer nicht, oder es sei ihm gleichgültig, sagte die einstige Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. Die Ukraine kämpfe an der Front für Demokratie und Freiheit, verliere dabei Tausende Menschen und werde durch die Besessenheit eines einzelnen Mannes zerstört, sie zu kontrollieren, sagte Clinton. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland begann vor fast vier Jahren auf Befehl Putins.

Clinton und ihr Ehemann, der frühere Präsident Bill Clinton, sind Kritiker von Trumps Politik. Hillary Clinton war im Präsidentschaftswahlkampf 2016 dessen Kontrahentin und unterlag Trump bei der Wahl. (sda/dpa)

