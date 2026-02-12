Eine neue Nummer 1 – das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz

Wie jedes Jahr hat die Handelszeitung gemeinsam mit PME und Statista die beliebtesten 250 Unternehmen der Schweiz gekürt. Rang 1 holte sich in diesem Jahr die Rivella Group – das Getränkeunternehmen holt sich den Titel zum zweiten Mal nach 2021. Dahinter folgen auf den Rängen 2 und 3 die beiden Versicherungsunternehmen Mobiliar und Zurich.

Silvan Brauen, Co-CEO der Rivella Group. Bild: keystone

«Dass wir wieder auf dem ersten Platz sind, freut mich enorm», so Rivella in einer Mitteilung. Man habe in den letzten Jahren stark in die Unternehmenskultur investiert, was sich auszahle. «Die Auszeichnung gehört unseren Mitarbeitenden. Kultur zeigt sich im Alltag: in Verantwortung, offenem Feedback und unkomplizierter Zusammenarbeit», so Co-CEO Silvan Brauen.

Wie die Handelszeitung schreibt, kann Rivella mit diversen Benefits punktet. Dazu gehören etwa eine Vierzig-Stunden-Woche mit Jahresarbeitszeitmodell, mindestens fünf Wochen Ferien plus Ferieneinkauf und unbezahlter Urlaub und Homeoffice-Möglichkeit. Weiter erhalten Mitarbeitende ein Halbtaxabo und ein Smartphone-Abo sowie Gratisgetränke.

Im Ranking zeigt sich weiter, dass sich gute Arbeitgeber nicht nur durch Lohn und Benefits auszeichnen. Wichtig sei auch eine gute Arbeitskultur.

Hinter dem Podest finden sich diverse Unternehmen wieder, welche es jedes Jahr in die vorderen Ränge schaffen. Dazu gehören bekanntere Schweizer Familienunternehmen (Hilti, Zweifel, AS Aufzüge/Schindler) sowie zwei grosse internationale Konzerne (Unilever, Microsoft).

Das jährige Ranking der Handelszeitung wird aufgrund einer grossen Umfrage unter 15'000 Schweizer Arbeitnehmenden erstellt. (dab)