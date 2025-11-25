Das Vermögen der Familie Trump ist seit seinem Amtsantritt im Januar zum ersten Mal wieder gesunken – um rund eine Milliarde Dollar. Bild: keystone

Familie Trump ist rund eine Milliarde Dollar ärmer – das ist der Grund

Seit seiner Rückkehr ins weisse Haus soll Donald Trump sein Vermögen bereits verdoppelt haben. Seine verschiedenen Investitionen in Kryptowährungen haben dazu wesentlich beigetragen.

Anfang September wurde das Vermögen des US-Präsidenten und seiner Familie laut dem US-Informations- und Medienunternehmen Bloomberg auf 7,7 Milliarden Dollar geschätzt. Nicht ganz zwei Monate später scheint es aber zu sinken. Es beläuft sich derzeit auf etwa 6,7 Milliarden Dollar.

Laut dem Wirtschaftsmedium hat die Strategie des Clans im Bereich der digitalen Währungen einen Rückschlag erlitten. Es erinnert daran, dass das Medienunternehmen Trump Media & Technology Group Corp in letzter Zeit massiv in Kryptowährungen investiert hat, insbesondere durch den Kauf von mehr als 11.500 Bitcoins.

Der jüngste «Krypto-Crash» hat jedoch negative Auswirkungen auf die Aktie des Unternehmens. Laut Bloomberg erreichte ihr Wert letzte Woche ein «historisches Tief», wobei der Hauptaktionär Donald Trump einen Wertverlust seiner Beteiligung in Höhe von 800 Millionen Dollar hinnehmen musste.

Schwerer Schlag für die Trump-Söhne

Bloomberg liefert eine weitere Erklärung für den finanziellen Rückgang des Trump-Clans. Diese ist bei Donald Jr. und Eric Trump, den Söhnen des US-Präsidenten, zu suchen.

Donald Trump Jr. und Eric Trump in Schottland, am Sonntag, 27. Juli 2025. Bild: keystone

Nach Angaben der Agentur hält jeder von ihnen 7,5 % an dem Bitcoin-Mining-Unternehmen American Bitcoin, dessen Aktienkurs aufgrund der Schwäche der berühmten Kryptowährung eingebrochen ist. Laut Bloomberg hat sich ihr Anteil von 630 Millionen Dollar auf fast 300 Millionen Dollar halbiert.

Zu den weiteren Gründen für diesen Vermögensrückgang zählt schliesslich auch die Wertminderung der Memecoins, die das Konterfei von Mitgliedern der amerikanischen Präsidentenfamilie tragen. Laut Bloomberg haben diese Token seit ihrer Einführung mehr als 90 % ihres Wertes verloren. (jzs/val)