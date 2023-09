Ölpreise steigen weiter – und steuern auf 100-Dollar-Marke zu

Ein weiterer Grund für die steigenden Preise sind die niedrigen und rapide fallenden Erdölvorräte. Die Nachfrage nach dem wichtigen Rohstoff Öl fällt unterdessen robust aus. Stabilisierend wirkt vor allem, dass in den USA eine befürchtete Rezession bisher ausgeblieben ist. In China scheint sich die fragile Konjunktur zumindest etwas zu erholen. Die beiden Länder sind die grössten Erdölverbraucher der Welt.

Zeitweilig stieg der Preis für amerikanisches Rohöl erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar. Auch europäisches Erdöl kostet derzeit so viel wie seit Längerem nicht mehr. Bei Brent-Öl liegt die 100-Dollar-Marke noch etwas näher als bei WTI. Seit Anfang Juli sind die Preise um jeweils etwa 25 Dollar gestiegen.

Die Ölpreise steigen weiter und nähern sich der runden Marke von 100 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 97.34 US-Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 83 Cent auf 94.51 Dollar.

Die Ölpreise kennen seit Monaten nur eine Richtung. Das liegt unter anderem an Massnahmen die Russland und Saudi-Arabien ergreifen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Stoltenberg trifft Selenskyj in Kiew ++ Nawalny muss für 1 Jahr in Einzelhaft

«Wir sind fassungslos» – Mann stirbt in Zürcher Szene-Club

Deutsche Regierung will Weg für strittigen Teil der EU-Asylreform ebnen

Deutschland will trotz anhaltender Bedenken der umstrittenen Krisenverordnung für die geplante EU-Asylreform zustimmen. «Obwohl wir noch weiteren Änderungsbedarf hätten und auch darüber hinaus, werden wir heute unserer Verantwortung gerecht», sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Donnerstag in Brüssel beim EU-Innenministertreffen. Deswegen werde man dem Kompromiss zustimmen.