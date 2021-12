Ihr könnt alle aufatmen: Die «Ever Given» ist erfolgreich durch den Suezkanal gefahren

Am 23. März 2021 lief eines der grössten Containerschiffe der Welt im Suezkanal auf Grund: Die «Ever Given». Das Schiff blockierte die Wasserstrasse für ganze sechs Tage. Der weltweite Handel von Waren war eingeschränkt.

Die «Ever Given», eines der grössten Containerschiffe der Welt. Bild: keystone

Am Wochenende hat die «Ever Given» den Suezkanal zum ersten Mal seit der Havarie wieder durchfahren – erfolgreich und ohne in der Wasserstrasse steckenzubleiben. Dies zeigen die Kartendaten des Schiffsverfolgers MarineTraffic am Sonntag: Die «Ever Given» hat das Mittelmeer um 14 Uhr (Ortszeit) erreicht und tuckert zurzeit in Richtung Rotterdam. Nach Angaben von Bloomberg war das Schiff am Mittwoch fast voll beladen und lag nur knapp unter seinem maximalen Tiefgang von 16 Metern im Wasser.

Die ägyptischen Behörden hielten die «Ever Given» und seine Besatzung im Frühling wochenlang fest, weil sie behaupteten, der Stau habe die Suezkanalbehörde fast 916 Millionen Dollar gekostet. Nach Angaben der BBC kostete der Unfall den Welthandel fast 10 Milliarden Dollar. (yam)