freundlich12°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Shein verschiebt Eröffnung von Läden in Frankreich

Nach Protesten: Shein verschiebt Ladenöffnungen in Frankreich

14.11.2025, 13:4414.11.2025, 13:44

Nach einem Skandal wegen pädopornographischer Sexpuppen des asiatischen Onlinehändlers Shein ist die Eröffnung weiterer Geschäfte in Frankreich auf unbestimmte Zeit verschoben. «Wir müssen das Angebot und die Preispolitik anpassen, deshalb werden wir die Eröffnungen um einige Tage oder Wochen verschieben», sagte Frédéric Merlin, Geschäftsführer der BHV-Kaufhauskette.

An employee arranges clothes at the BHV department store where fast fashion powerhouse Shein&#039;s first permanent store is set to open, Wednesday, Nov. 5, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) Fr ...
In Paris wurde ein erster Shein-Store eröffnet.Bild: keystone

Im Pariser BHV-Kaufhaus hatte in der vergangenen Woche unter Protesten von Kritikern der erste ständige Shein-Laden weltweit eröffnet. Weitere Shein-Läden hätten unter anderem in BHV-Kaufhäusern in Dijon, Reims und Grenoble bis Ende des Jahres öffnen sollen.

Unter strenger Beobachtung

Der in China gegründete Onlinehändler mit Sitz in Singapur ist in Frankreich derzeit unter strenger Beobachtung der Behörden. Die französische Regierung hatte ein Verfahren gegen Shein eingeleitet, nachdem auf dessen Internetplattform Sexpuppen mit kindlichen Gesichtszügen entdeckt worden waren.

KEYPIX - A protester holds a picture of a childlike sex doll outside BHV Marais department store in Paris, Monday, Nov. 3, 2025, where Shein is due to open its first permanent physical store world wid ...
Die Proteste vor dem BHV-Kaufhaus in Paris.Bild: keystone

Auch Macheten und Schlagringe waren im Angebot. Am vergangenen Freitag hiess es, dass Shein alle illegalen Produkte aus dem Online-Angebot entfernt habe.

Die Eröffnung des etwa 1000 Quadratmeter grossen Shein-Geschäfts auf der sechsten Etage des Pariser Traditionskaufhauses BHV am 5. November war von zahlreichen Protesten begleitet gewesen. Diese richteten sich sowohl gegen die verheerende Umwelt- und Sozialbilanz des Unternehmens als auch gegen den Skandal um die Sexpuppen. (sda/awp/afp)

Mehr zum Thema:

Illegale Produkte entfernt: Shein entgeht in Frankreich vorerst Sperre
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
1 / 11
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
Ein Stoff-Spielzeug (mit weicher Füllung) aus China, bestellt über die Temu-App. Dieses Produkt sehen die Fachleute als besonders problematisch ...
quelle: schweizer spielwaren verband (svs)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
4
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
5
«Mit Aromat ist alles besser»: Wir haben die Aromat-Zweifel-Chips mit euch getestet
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
SCB-Topskorer Merelä muss unters Messer +++ Weitere WM-Medaillen für Schweizer Schützen
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
Australien hat so viel Solarenergie, dass es Gratis-Strom für alle geben soll
Immer mehr Länder setzen auf Solarstrom. In Australien läuft der Ausbau so gut, dass der Energieüberschuss jetzt direkt den Konsumentinnen und Konsumenten zugutekommen soll.
Auch in Australien ist nicht immer alles eitel Sonnenschein – aber fast. Mit regional bis zu 3500 Sonnenstunden pro Jahr zählt das Land zu den sonnigsten Gebieten der Welt und gilt damit auch als besonders «fruchtbares» Gebiet für den Ausbau von Solarstrom.
Zur Story