Wegen Zollstreit wird der Franken als «sicherer Hafen» gesucht

Der Zoll-Streit hat die Aktienmärkte am Mittwoch erneut auf Talfahrt geschickt und auch den SMI zum Handelsstart unter die 11'000 Punkte gedrückt. Ein Ende der Eskalation ist nicht in Sicht.

Am Devisenmarkt zeigt sich die aktuelle Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten durch die anhaltende Eskalation im Zoll-Streit. So flüchteten Anleger in die klassischen sicheren Häfen, zu denen insbesondere auch der Schweizer Franken zählt.

Der Franken legte insbesondere zum Dollar zu, mit 0,8381 sackte der Greenback zeitweise auf ein mehrjähriges Tief. Zuletzt wurden wieder 0.8443 Franken bezahlt. Am Mittwoch vergangener Woche kostete das Paar noch mehr als 88 Rappen.

Laut der Commerzbank ist der Franken der klare Gewinner der US-Zollpolitik, ein «sicherer Hafen wie aus dem Lehrbuch», so die Experten. Wie lange die SNB dieser Bewegung aber noch tatenlos zuschaue, sei nun die Frage.

Angesichts des geringen Zinsspielraums werde die Nationalbank wohl zu ihrem altbewährten Mittel der verstärkten Devisenmarktintervention greifen. Allerdings wohl diesmal ohne vorige verbale Warnschüsse, um nicht unnötig die Aufmerksamkeit des Weissen Hauses auf sich zu ziehen und als Währungsmanipulator bezichtigt zu werden. (sda/awp)