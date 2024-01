Drei Viertel der Fernzüge konnten nicht verkehren. Während etwa 420 Stunden war das Bahnnetz Deutschlands lahmgelegt deswegen, was für die Deutschen Bahn Umsatzausfälle von mehreren hundert Millionen Euro bedeutete. Ende Juni 2015 konnte man sich in einem Schlichtungsverfahren auf einen neuen Tarifvertrag einigen, der 5,1 Prozent mehr Gehalt und eine Wochenarbeitszeit von 38 Stunden festlegte.

Im Frühjahr 2007 forderte die GDL einen eigenständigen Fahrpersonaltarifvertrag für Lokführer, Zugbegleiter und Mitarbeitende der Bordgastronomie. Im vorgestellten Modell waren bessere Arbeitsbedingungen und eine bis zu vierzigprozentige Erhöhung des Grundentgelts vorgesehen. Weil die Deutsche Bahn darauf nicht eingehen wollte, streikten die Gewerkschafter in einem ersten flächendeckenden Warnstreik am 3. und 10. Juli 2007. Bei einer Urabstimmung waren 95,8 Prozent der GDL-Mitglieder für einen Streik am 9. August. Diesen liess die Deutsche Bahn jedoch mittels einstweiliger Verfügung verbieten.

Die Gewerkschaft fordert eine Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeitende von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Lohn. Deutsche Bahn weigert sich, die Forderung zu erfüllen, da man sonst zu viel neues Personal gebrauchen würde – in einem Arbeitsumfeld, in welchem Fachkräftemangel herrscht.

Weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria in Kamerun gestartet

In Kamerun hat am Montag die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria begonnen. Als einer der ersten erhielt laut dem Bericht von AFP-Korrespondenten in einem kleinen Krankenhaus in der Stadt Soa ein sechs Monate altes Baby die Spritze gegen die Tropenkrankheit. Krankenschwestern sangen dazu und feierten den Beginn der Impfkampagne in ihrem Land.