Über 124'000 US-Dollar: Bitcoin erreicht neuen Höchststand

Die Kryptowährung Bitcoin erreicht erneut einen Höchststand. In der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) kostete eine Einheit zeitweise über 124'000 US-Dollar.

Um kurz nach 2 Uhr kletterte der Kurs erstmals über die Marke von 124'000 US-Dollar. In diese Sphären stiess die bekannteste Kryptowährung bisher noch nie vor.

Der Bitcoinpreis hat sich innert eines Jahres mehr alsverdoppelt. Bild: coinmarketcap

Für den jüngsten Höhenflug von Bitcoin ist vor allem die kryptofreundliche Politik der US-Regierung unter Donald Trump verantwortlich. Durch den im Juli im US-Kongress verabschiedeten «Genius Act» regulieren die USA Stablecoins (an andere Vermögenswerte wie Fiat-Währungen oder Rohstoffe gekoppelte Kryptowährungen) klarer.

Herausgeber von Stablecoins müssen diese nun vollständig durch Reserven decken können und dies regelmässig nachweisen. Die USA wollen damit den US-Dollar als globale Leitwährung stärken und mehr Vertrauen in digitale Währungen schaffen. Die Bestimmung galt als Meilenstein für den Kryptomarkt.

Obwohl die neuen Regeln grundsätzlich mehr Regulierung vorsehen, sehen Kritiker im Vorgehen Risiken. Unter anderem werde eine Ausweitung des Kryptomarkts Geldwäsche begünstigen, so ein Argument.

Der «Genius Act» ist indes nicht die einzige politische Entwicklung rund um Kryptowährungen. Die US-Regierung will auch veranlassen, dass US-Altersvorsorgeinstitutionen Kundengelder künftig auch in Kryptoassets investieren dürfen. Das Vorhaben wird derzeit geprüft. Sollte es umgesetzt werden, könnte dies den Bitcoin-Kurs ein weiteres Mal befeuern: Die gesamten US-Altersvorsorgegelder betragen derzeit um die 12,5 Billionen (!) US-Dollar.

Die meisten Altersvorsorgepläne der Amerikaner bestehen auch heute schon aus Aktien- und Anleiheninvestitionen. Reine Sparkonten sind weniger verbreitet. Die US-Regierung will die Altersvorsorge mit der Öffnung für Investitionen in Kryptowährungen und auch Immobilien lukrativer machen. Allerdings würde damit auch das Risiko in den Portfolios erhöht.

Bitcoin befindet sich aufgrund der politischen Entwicklungen seit Wochen auf einem Höhenflug. Jüngst noch stärker im Kurs angestiegen, ist die zweitbekannteste Kryptowährung Ethereum. Auch diese kratzt seit kurzem am Höchststand, welcher im November 2021 erreicht wurde. Doch sie ist auch ein Beweis für die immer noch existierende Volatilität von Kryptos – nach Donald Trumps «Liberation Day» im April, wo er seine Zölle gegen die Welt ankündigte, stürzte Ethereum auf unter 1600 US-Dollar ab. Innert vier Monaten stieg der Kurs nun auf über 4700 Dollar.

Ethereum schoss nach einem Absturz durch Trumps Zollankündigungen im April in die Höhe. Bild: coinmarketcap

(con)