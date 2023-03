Wie eine «Schattenflotte» russisches Öl verborgen transportiert

Was ist ein AIS-Transponder?

Die Abkürzung steht für Automatic Identification System oder automatisches Identifizierungssystem. Diese Geräte bestehen aus einem GPS-Empfänger und einem Datenfunkgerät. Über das AIS-System können sich Schiffe auf der ganzen Welt untereinander identifizieren und wichtige Daten an andere Schiffe, aber auch an Landstationen und Verkehrszentralen an der Küste weitergeben.