klar24°
DE | FR
burger
International
Italien

Sandwich gegessen: 1 Toter und 9 Verletzte in Kalabrien wegen Botulismus

Sandwich gegessen: Ein Toter und neun Verletzte in Italien

Ein Foodtruck in Italien bietet spezielle Sandwichs an. Jetzt ist ein Kunde tot – und neun weitere liegen im Spital. Teils schweben sie in Lebensgefahr.
08.08.2025, 21:56
Matti Hartmann / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

In Süditalien ist ein 52 Jahre alter Mann an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Weitere Menschen wurden in Spitäler eingeliefert.

Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, haben alle Betroffenen an einem Imbisswagen im Küstenort Diamante in der Region Kalabrien ein spezielles Sandwich gegessen, das mit Wurst und Stängelkohl belegt war. Die Familie des 52-Jährigen rief den Berichten zufolge noch den Notruf, als sie feststellte, wie schlecht es dem Mann ging. Doch er starb, noch bevor er im Spital ankam.

Von den neun weiteren Patienten, die seit Mittwochabend in Kliniken eingeliefert wurden, kämpfen mehrere auf Intensivstationen um ihr Leben. Darunter befinden sich zwei 17-Jährige und zwei Frauen in ihren Vierzigern.

Sehstörungen und Erbrechen: Das ist Botulismus

Die Patienten zeigten den Berichten zufolge klassische Symptome einer Botulismusvergiftung wie Sehstörungen und Erbrechen. Zwei der Patienten erhielten laut Ansa Injektionen mit Botulinumtoxin-Immunserum. Weitere Dosen sollten per Hubschrauber aus Rom nach Süditalien geliefert werden.

Botulismus ist eine seltene, aber lebensbedrohliche Vergiftung, die am häufigsten durch unsachgemäss haltbar gemachte Lebensmittel ausgelöst wird. Wenn Sporen des Erreger-Bakteriums etwa durch Konservierung von Sauerstoff abgeschnitten sind, beginnen sie, sich zu vermehren – dabei entstehen schädliche Nervengifte, sogenannte Botulinumtoxine.

Die verantwortliche Gesundheitsbehörde hat inzwischen Lebensmittelproben aus dem betroffenen Foodtruck entnommen. Der Betrieb wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Koch-Fails und Küchen-Desaster in Zeiten von Corona
1 / 16
Koch-Fails und Küchen-Desaster in Zeiten von Corona
bild: instagram.com/eclectic_mob
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In gewissen Lebensmitteln steckt mehr Zucker als du denkst
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Doch keine US-Zölle auf Gold? Trump will Klarheit schaffen
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
Meistgeteilt
1
Trump und Putin sollen über Ukraine-Abkommen verhandeln
2
Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terror
3
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
4
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
5
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
Deutscher Kulturminister fordert Institutionen sollen nicht gendern
Nach dem Genderverbot in der eigenen Behörde drängt Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer alle öffentlich geförderten Institutionen wie Museen, Stiftungen oder Rundfunk, dieser Linie zu folgen. «Es geht dabei um eine gemeinsame Verantwortung für die Verständlichkeit staatlich geförderter Kommunikation», sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Story