Paypal-Störung: Weltweiter Ausfall beim Login

FILE - The PayPal logo hangs displayed outside their company headquarters on March 10, 2015, in San Jose, Calif. Intuit executive Alex Chriss will become the president and CEO of digital payments comp ...
Bei Paypal gibt es Probleme.Bild: keystone

Paypal-Störung: Weltweiter Ausfall beim Login

Bei Paypal gibt es offenbar Probleme. Nutzer melden, sich nicht einloggen zu können.
16.10.2025, 20:4116.10.2025, 20:41

Nutzer in aller Welt melden Störungen mit dem Online-Bezahlsystem Paypal. Auch in Deutschland schossen die Störungsmeldungen von Usern auf entsprechenden Webseiten am Donnerstagnachmittag in die Höhe. Bei allestoerungen.de gingen seit etwa 16.30 Uhr mehr als 6'600 Nachrichten von Nutzern ein, die hauptsächlich Probleme beim Einloggen hatten. Das Portal netzwelt.de zeigte sogar 35'000 Störungsmeldungen, hauptsächlich aus den grossen deutschen Städten. Der Grund für die Störung wurde bislang nicht bekannt.

Verwendete Quellen:

  • allestoerungen.de: "Nutzerberichte deuten auf Probleme bei Paypal hin"
  • netzwelt.de: "PayPal-Störungen"
Themen
