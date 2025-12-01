Hochnebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Sie konnten der Bürgerdienst-Initiative am ehesten was abgewinnen

Gutverdiener und Junge: Sie hatten am ehesten etwas für die Bürgerdienst-Initiative übrig

01.12.2025, 06:0001.12.2025, 06:32

Die Service-citoyen-Initiative ist von Männern und Frauen gleichermassen mit 84 Prozent verworfen worden. Am ehesten Anklang fand die Initiative bei Personen mit obligatorischem Schulabschluss und den 18- bis 34-Jährigen. Das ergibt die Nachwahlbefragung von Tamedia und «20 Minuten».

Ein Plakat wirbt fuer ein Ja zur Service Citoyen Initiative, am Donnerstag, 20. November 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Die Service-citoyen-Initiative wurde an der Urne klar verworfen.Bild: keystone

So stimmten in dieser Altersgruppe der Jungen 22 Prozent Ja, wie es in der Mitteilung vom Montag hiess. Bei den Personen ab 50 Jahren waren nur noch 13 Prozent dafür. Rund ein Drittel der Personen (32 Prozent), die nur die obligatorische Schule besucht haben, war für die Initiative. Am wenigsten Zuspruch fand die Initiative bei Menschen mit einer Berufslehre oder einem Handelsdiplom (11 Prozent).

Die Schlussresultate sind da: So hat deine Gemeinde abgestimmt

Auch nach Einkommen ergeben sich Differenzen. Bei Personen, die über 16'000 Franken pro Monat verdienen, betrug die Zustimmung 22 Prozent. Am niedrigsten war sie mit 13 Prozent bei der Einkommensgruppe von 4001 bis 7000 Franken. Unterschiede gab es auch bei der Wohnsituation: 12 Prozent der Menschen auf dem Land stimmten Ja, dagegen fast ein Fünftel in der Agglomeration und 18 Prozent in der Stadt. Die Service-citoyen-Initiative wurde am Sonntag mit 84,2 Prozent Nein an der Urne verworfen.

Keine einzige Ja-Stimme: Die extremste Gemeinde des Abstimmungssonntags

Die Erbschaftssteuerinitiative wurde mit 78,3 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Dort stimmten rund ein Viertel der Frauen dafür (26 Prozent), aber nur 17 Prozent der Männer.

Die «20 Minuten»/Tamedia-Nachwahlumfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut Leewas durchgeführt. Die Resultate basieren auf 10’917 Umfrageteilnehmenden (7445 aus der Deutschschweiz, 3248 aus der Romandie und 224 aus dem Tessin). Die Umfrage wurde zwischen dem 27. und 30. November 2025 durchgeführt. Der Stichproben-Fehlerbereich beträgt plus/minus 2,8 Prozentpunkte. (sda/con)

Mehr zu den Abstimmungen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Spuren der Zensur
In Zeiten politischer Unruhen – besonders während der beiden Weltkriege – geriet nicht nur der militärische, sondern auch der private Briefverkehr ins Visier staatlicher Zensurbehörden. Deren Zensur war alles andere als heimlich: Sie hinterliess absichtlich Spuren.
In der Schweiz ist das Postgeheimnis durch den Artikel 13 der Bundesverfassung, welcher die Privatsphäre schützt, gewährleistet. Das heisst, dass der Post anvertraute, verschlossene Gegenstände weder geöffnet noch ihrem Inhalt auf irgendeine Weise nachgeforscht werden darf. Ebenso darf über den Postverkehr einzelner Personen keine Mitteilung gemacht werden.
Zur Story