Während in der Schweiz Patrick Fischer als Nationaltrainer Ende Saison aufhört, hat auch der deutsche Verband DEB die Trainerfrage geklärt. Bundestrainer Harold Kreis verlängerte seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag um ein Jahr.
Unabhängig vom Abschneiden am olympischen Turnier in Mailand soll der frühere Lugano- und ZSC-Meistertrainer die Deutschen damit auch bei der Heim-WM 2027 betreuen. Der 66-jährige Deutsch-Kanadier hatte das Nationalteam 2023 übernommen und sogleich in den WM-Final geführt. (ram/sda)
