Es bleibt die Frage, wie sich die angedrohten Zölle auf die Zustimmungswerte des US-Präsidenten entwickeln. Ab dem 12. März werden in den USA Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhoben, was die US-amerikanische Wirtschaft weiter unter Druck setzen könnte. Auch die angedrohten Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko könnten die Werte weiter verändern.

Die US-Wirtschaft ist unter Druck, wie ein aktueller Bericht des US-Arbeitsministeriums zeigt. Die Verbraucher-Preise sind in den USA im Januar so stark gestiegen wie seit 1.5 Jahren nicht mehr.

Nur 32 Prozent gaben zudem an, dass sie in Sachen Inflation Trumps Leistungen billigen. Reuters kommt deshalb zum Schluss:

So sind 44 Prozent der befragten Personen mit der Arbeit von Trump einverstanden. Einige Tage nach seinem Amtsantritt lag dieser Wert bei 45 Prozent. In den Stunden unmittelbar nach seinem Einzug ins Weisse Haus stimmten noch 47 Prozent dem Schaffen des 78-Jährigen zu.

Gemäss der Reuters/Ipsos-Umfrage ist die Zustimmung von Donald Trump in den letzten Tagen leicht gesunken. Das liegt vor allem an den wirtschaftlichen Sorgen der US-Bevölkerung (mehr dazu unten).

Vatikan: Papst verbrachte friedliche Nacht

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine Nacht ohne weitere Komplikationen verbracht. «Die Nacht verlief friedlich», teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Der 88-Jährige sei aufgestanden und habe in einem Sessel gefrühstückt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird in einer Klinik in Rom behandelt.