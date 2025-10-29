freundlich12°
Boeing liefert Grossraumjet später aus – weiterer Milliardenverlust

Boeing liefert Grossraumjet später aus – weiterer Milliardenverlust

29.10.2025, 13:4829.10.2025, 14:23

Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines Grossraumjets 777X erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust. Das erste Exemplar dürfte statt 2026 erst im Jahr 2027 ausgeliefert werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Statt 2026 ist die Auslieferung des ersten Exemplars nun für 2027 vorgesehen.
Statt 2026 ist die Auslieferung des ersten Exemplars nun für 2027 vorgesehen. bild: keystone

Die Verschiebung kostet Boeing vor Steuern 4,9 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal verbuchte der US-Konzern deshalb insgesamt einen Verlust von 5,3 Milliarden Dollar.

Analysten hatten mit einem deutlich kleineren Minus gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch höher gelegen.

Schon bisher mehrere Jahre Verspätung

Boeing-Chef Kelly Ortberg zeigte sich enttäuscht von der Verzögerung, zumal die modernisierte Variante des langjährigen Verkaufsschlagers 777 schon mehrere Jahre Verspätung hat. Boeing musste deshalb schon in der Vergangenheit Belastungen in Milliardenhöhe schultern.

Kelly Ortberg, President and Chief Executive Officer, The Boeing Company, testifies before the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation hearing to examine restoring Boeing&#039;s stat ...
Boeing-Chef Kelly Ortberg.Bild: AP

Einen Lichtblick gibt es hingegen beim Mittelstreckenjet 737 Max, der in den vergangenen Jahren wegen Abstürzen, Zwischenfällen und Qualitätsmängeln ins Visier der Luftfahrtbehörde FAA geraten war: Boeing darf die Produktion der 737-Reihe nun wieder von 38 auf 42 Maschinen pro Monat hochfahren. (sda/awp/dpa)

Mehr News zu Boeing:

Start von Boeings neuem Langstreckenjet 777X verzögert sich wohl weiter
Themen
Besuch auf dem Milchhof der Familie Kurz in Hürm, Niederösterreich, mit einer Milchkuh und ihrem Kalb.
1 / 4
Besuch auf dem Milchhof der Familie Kurz in Hürm, Niederösterreich, mit einer Milchkuh und ihrem Kalb.
quelle: four paws
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
