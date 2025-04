Video: watson/hanna dedial

«If you look at Switzerland ...» Hier verkündet Trump die Zölle für die Schweiz

Donald Trump hat am Mittwochabend mit seinen Zöllen die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt. Mit einer grossen Tafel in der Hand hat er vor dem Weissen Haus erklärt, wie hoch die Zölle für die jeweiligen Länder sein werden. Dabei erwähnte er auch die Schweiz: «If you look at Switzerland ...»

Die Schweiz wird dabei besonders stark mit Zöllen belegt. Die USA erheben neu einen Strafzoll von 31 Prozent auf (fast) alle Produkte aus der Schweiz. Der Prozentsatz für die EU beträgt hingegen nur 20 Prozent. Wie er auf diese Zahlen gekommen ist, erfährst du hier:

