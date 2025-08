Gewinneinbruch bei Saudi-Konzern Aramco – Gefahr für Mega-Projekte

Die Regierung will wohl an vielen Vorhaben festhalten, denn für Kronprinz Mohammed bin Salman sind die Bauvorhaben auch politisch zentral – sie gelten als Symbol seiner Reformagenda. Beobachter rechnen jedoch mit Verschiebungen, Priorisierungen und möglichen Kürzungen.

Der Preis für Rohöl liegt derzeit jedoch rund 30 Dollar darunter. Das gefährdet zentrale Projekte der «Vision 2030», mit der sich das Land unabhängiger vom Öl machen will. Dazu gehören unter anderem der Bau der dystopisch anmutenden Wüstenstadt «The Line» – ein 170 Kilometer langes, nur 200 Meter breites und 500 Meter hohes Gebäude für neun Millionen Menschen – sowie das gigantische Siedlungsprojekt «Neom» auf einer Fläche so gross wie Belgien. Menschenrechtsorganisationen werfen Saudi-Arabien dabei Zwangsumsiedlungen und Ausbeutung von Arbeitsmigranten vor.

Die sinkenden Öleinnahmen treffen auch den saudischen Staatshaushalt. Laut einer aktuellen Prognose von Goldman Sachs dürfte das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 67 Milliarden Dollar steigen – mehr als doppelt so viel wie zuletzt angenommen. Saudi-Arabien braucht laut Experten einen Ölpreis von 93 Dollar pro Barrel, um seinen Haushalt auszugleichen.

Wahrzeichen oder Wahnsinn? Spanien streitet über einen 300 Meter hohen Stier

Höher als der Eiffelturm und privat bezahlt: Ein Stahlkoloss mit Hörnern soll zum neuen Aushängeschild Spaniens werden – doch das Projekt spaltet das Land.

Was klingt wie ein satirischer Beitrag fürs journalistische Sommerloch in Spanien, ist tatsächlich bitterer Ernst: Die spanische Stierkampflobby will das grösste Monument der Nation errichten, und zwar in Form eines über 300 Meter hohen Kampfbullen aus Stahl.