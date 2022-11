Josephine Andreoli / watson.de

Krieg und Zerstörung in der Ukraine: Das sind die Folgen für das Klima

Seit knapp neun Monaten verursacht Putin mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine Tod, Leid und Zerstörung. Laut Expert:innen hätte der Krieg schon mehrfach beinahe zu verheerenden Umweltkatastrophen geführt: Etwa als russische Streitkräfte tagelang das Asow-Stahlwerk im Osten der Hafenstadt Mariupol bombardierten.

Denn neben den Atommeilern stellen auch die vielen Stahl- und Chemiefabriken sowie Bergwerke eine Gefahr in Kriegsgebieten dar: Stehen sie unter Beschuss, können giftige Dämpfe und Substanzen freigesetzt werden – mit fatalen Folgen für die Umwelt.

Doch Krieg, Rüstung und Militär bringen nicht nur katastrophale Auswirkungen für die Menschen und Umwelt vor Ort mit sich – sie treiben auch eine weitere Krise mit gravierenden Folgen an: die Klimakrise.